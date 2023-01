Pandemie-Initiative für Gastrobranche ist gescheitert

Pandemie Übungsabbruch: Pandemie-Initiative für Gastrobranche scheitert Die Initiative für eine «gerechte» Entschädigung im Pandemiefall wird zum Rohrkrepierer. Bereits bei Halbzeit werfen die Verantwortlichen das Handtuch. In der Kritik steht vor allem Gastrosuisse. Reto Wattenhofer Jetzt kommentieren 17.01.2023, 18.20 Uhr

Keine Kunden, keine Einnahmen: Die Coronapandemie hat die Gastronomie hart getroffen. Bild: Keystone

Eine Volksinitiative für eine «gerechte» Entschädigung im Pandemiefall? Für die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran schienen die 100'000 Unterschriften für das Volksbegehren unter der Federführung von Gastrosuisse ein Selbstläufer. Schliesslich sind die Erinnerungen an geschlossene Beizen noch ziemlich frisch. Bei den vielen Beschäftigten und der grossen Anteilnahme in der Bevölkerung sollten die betroffenen Branchen das hinkriegen.

Trotzdem steht das Initiativkomitee, dem auch Badran angehört, vor einem Scherbenhaufen. Am Montag gab der Initiativverein, der operativ den Lead hat, bekannt, die Unterschriftensammlung für die sogenannte Entschädigungsinitiative vorzeitig zu stoppen. Diese sah Kompensationen für Betriebe, Selbstständigerwerbende und Freischaffende vor, falls sie aufgrund behördlicher Einschränkungen unverschuldet in eine schwere wirtschaftliche Not geraten.

Jacqueline Badran. Keystone

Rätsel über fehlendes Interesse

«Ich bin ziemlich hässig», sagt Badran am Tag nach dem Scheitern. Das politisch breit abgestützte Initiativkomitee sei vor einen «Fait accompli» gestellt worden. Letzte Woche habe sie ein E-Mail erhalten, wonach der Initiativverein es ablehnt, mehr Geld locker zu machen. Seit März waren bloss 35'000 Unterschriften zusammengekommen. Um Gegensteuer zu geben, schlug der Vorstand des Initiativvereins Anfang Januar vor, die Mitgliederbeiträge für die Branchenverbände zu erhöhen. Damit hätten professionelle Unterschriftensammler engagiert werden können. Nur: Die Verbände lehnten das knapp ab.

Enttäuscht hat Badran, dass der Initiativverein den Schritt mit der fehlenden Mobilisierung in den Branchen begründet. «Wenn jede Beiz oder jedes Fitnesscenter nur schon 20 bis 30 Unterschriften sammelt, steht die Initiative.» Es sei ihr ein Rätsel, warum es so geharzt habe. Eine Vermutung hat Regula Rytz, ebenfalls Mitglied des Initiativkomitees. Aus Sicht der früheren Berner Grüne-Nationalrätin mangelt es Gastrosuisse an Erfahrung mit Unterschriftensammlungen.

Gastrosuisse wehrt sich gegen Vorwurf

Kritik gefallen lassen müssen sich auch die anderen Verbände. Nicht alle seien mit Herzblut engagiert gewesen, sagt der Schwyzer Mitte-Nationalrat Alois Gmür, der ebenfalls im Initiativkomitee sitzt. Gewisse regionale Sektionen hätten gleich von Beginn an abgewinkt. «Eigentlich hätte die Unterschriftensammlung ein Leichtes sein müssen. Doch Corona interessiert niemanden mehr», zeigt sich der Bierbrauer konsterniert.

Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, indes betont, alle Branchen hätte Mobilisierungsprobleme gehabt und das Gastgewerbe habe alles in Bewegung gesetzt, um die Mitglieder zur Unterschrift zu motivieren.

Casimir Platzer. Keystone

Er erklärt sich die fehlende Mobilisierung damit, dass die Bevölkerung wie auch die Mitglieder andere Sorgen hätten wie die Inflation, die hohen Strompreise oder den Fachkräftemangel. «Offenbar ist Corona wieder aus den Köpfen der Menschen verschwunden.» Vielleicht komme auch die Unterschriftensammlung zu spät. «Auf alle Fälle bin ich enttäuscht.»

