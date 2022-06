Trotz neuer Corona-Welle: Keine Überlastung laut Bundesrat

Pandemie Trotz neuer Coronawelle: Bundesrat rechnet nicht mit Überlastung der Spitäler Die Coronafälle steigen in der Schweiz deutlich an. Da es aber keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe gibt, geht der Bundesrat nicht von einer Überlastung des Gesundheitswesens aus. Gina Bachmann 29.06.2022, 15.21 Uhr

Über den Sommer dürften die Coronainfektionen weiter zunehmen. Von einer Überlastung der Spitäler geht der Bundesrat aber nicht aus. Keystone

Was die aktuelle Coronasituation betrifft, verabschiedet sich der Bundesrat ohne grössere Bedenken in die Sommerpause. In seiner letzten Sitzung vor den Ferien stellte er zwar einen «deutlichen Anstieg» der Infektionszahlen fest, wie es in einer Mitteilung heisst. Doch es gebe keine Hinweise, dass die neuen Virusvarianten BA.1 und BA.2 zu schwereren Verläufen führten. Eine starke Belastung des Gesundheitssystems erachtet er deshalb als «wenig wahrscheinlich» – selbst bei einer weiteren Zunahme der Fallzahlen.