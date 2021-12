Pandemie Trauriger Rekord: BAG meldet am Donnerstag 19'032 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 19'032 neue Infektionen mit dem Coronavirus – so viele wie noch nie. 129 Menschen mussten hospitalisiert werden. 30.12.2021, 15.34 Uhr

Seit Mittwoch wurden gemäss BAG 70'116 zusätzliche Coronatests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronazahlen in der Schweiz erreichen einen neuen Rekordwert: Am Donnerstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 19'032 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es 11'451. Insgesamt wurden seit Mittwoch 70'116 Tests ausgewertet.