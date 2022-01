Taskforce-Mitglied rechnet mit bis zu 30'000 Omikron-Fällen pro T

Pandemie Taskforce-Mitglied rechnet mit bis zu 30'000 Omikron-Fällen pro Tag Richard Neher, Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes, erwartet im Januar bis zu 30'000 Fälle pro Tag. Ende Monat könnte das Schlimmste aber bereits vorüber sein. 02.01.2022, 10.16 Uhr

Im Szenario von Richard Neher werden sich im Januar bis zu 30'000 Menschen täglich mit Corona anstecken. Keystone

Die Omikron-Welle überrollt die Schweiz in rasantem Tempo. Während das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 30. Dezember noch 20'000 Fälle zählte, rechnet Richard Neher, Biophysiker und Mitglied der Corona-Taskforce, mit bis zu 30'000 Fällen pro Tag. «In diesem Szenario könnte innert Wochen das halbe Land an Corona erkranken», so Neher in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».