Pandemie Spezial-Booster: Moderna beantragt Zulassung in der Schweiz Rechtzeitig mit dem Anstieg der Coronazahlen reicht Moderna nun sein Gesuch für den Herbst-Booster ein. Der angepasste Impfstoff verspricht eine höhere Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante. 24.06.2022, 15.29 Uhr

Den bisherigen Impfstoff brauchte es auch, um einen effektiven Schutz gegen Omikron zu entwickeln. Die Kombination hatte Erfolg. Keystone

Der Krieg in der Ukraine hat die Corona-Pandemie zwischenzeitlich aus den Schlagzeilen verdrängt. Mit den steigenden Fallzahlen wird nun aber klar: Das Virus ist nicht weg. Hinter den Kulissen bereiten sich die Behörden bereits auf eine nächste Welle im Herbst vor. Jetzt kommt auch Bewegung in die Frage der Impfung. Moderna hat einen Antrag auf Zulassungserweiterung ihres Spezial-Boosters gestellt, wie die Heilmittelbehörde Swissmedic am Freitag bekannt gab.