Neun Repatriierungen in fünf Tagen, die Hälfte davon wegen Corona

Pandemie Rega meldet neun Repatriierungen seit dem 9. September Vom 9. bis zum 14. September wurden der von der Rega geleiteten Koordinationsstelle 23 Intensivpatienten zur Verlegung aus dem Ausland gemeldet. Neun Repatriierungen wurden durchgeführt. 15.09.2021, 14.40 Uhr

Die Rega verfügt über eigene Jets für die Repatriierung von Patienten aus dem Ausland. (Archivbild) Keystone

Seit dem 9. September ist die Rega vom Koordinierten Sanitätsdienst der Armee (KSD) mit der Koordination der Verlegung von Patienten und Patientinnen aus dem Ausland beauftragt. Am Mittwoch zog der KSD eine erste Bilanz: In den ersten fünf Tagen gingen demnach 23 Anträge für die Verlegung von intensivbehandlungspflichtigen Patienten aus dem Ausland ein. 16 davon wurden priorisiert. Davon wurden neun repatriiert, bei sieben wurde aus unterschiedlichen Gründen am Ende doch kein Transport gewünscht.