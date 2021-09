Nun kommt die Zertifikatspflicht: So fallen die Reaktionen aus

Pandemie Neue Zertifikatspflicht polarisiert: Von alternativlos bis «nicht nachvollziehbar» Ab Montag gilt die Zertifikatspflicht in vielen Innenräumen des öffentlichen Lebens. SP und Die Mitte begrüssen den Schritt, Economiesuisse zieht die Pflicht einem erneuten Lockdown vor. Wie erwartet ablehnend äussert sich Gastrosuisse und der Gewerbeverband. Dario Pollice 08.09.2021, 17.02 Uhr

Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset (r.) geben die Ausweitung der Zertifikatspflicht bekannt. Keystone

Nach einem langen hin und her hat der Bundesrat am Mittwoch nun doch eine Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen. Ab Montag müssen Personen ab 16 Jahren in Restaurants, Museen, Bibliotheken, Zoos, Fitnesscenter, Kletterhallen, oder Casinos vorweisen, dass sie entweder geimpft, getestet oder von einer Viruserkrankung genesen sind (3G-Prinzip).