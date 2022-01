Omikron-Welle: BAG-Experten sind vorsichtig optimistisch

Pandemie Rätselraten über «Superinfektionswoche»: BAG-Experten sind vorsichtig optimistisch Trotz der Omikron-Welle ist die Situation in den Spitälern weiterhin stabil. Selbst die Experten des Bundes sind erstaunt und versprühen etwas Zuversicht. Reto Wattenhofer 18.01.2022, 15.14 Uhr

Auf den Intensivstationen ist die Belastung noch nicht gestiegen. (Symbolbild) Keystone

Ist es die Ruhe vor dem Omikron-Sturm oder ist er schon vorübergezogen? Auch nach der wöchentlichen Medienkonferenz der Expertinnen und Experten von Bund und Kantonen bleibt diese Frage offen. Letzte Woche hatte Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Task Force, erklärt, der Höhepunkt der Welle werde noch im Januar erreicht – mit vielen Einweisungen in den Intensivstationen. Die Medien titelten darauf schlagzeilenträchtig von der nahenden «Superinfektionswoche».

«Wir dürften bald im Klaren sein über die Folgen der Omikron-Welle», erklärte Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) betont nüchtern am Dienstag vor den Medien in Bern. Dies hänge von der Entwicklung in den nächsten Wochen ab. Auf die Prognosen der Task Force wollte die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle trotz mehrmaliger Nachfrage nicht eingehen. Sie bemerkte nur, das Gremium habe es vorgezogen, heute nicht an der Medienkonferenz teilzunehmen.

Ältere Bevölkerung bislang verschont

Generell zeigte sich Masserey vorsichtig optimistisch. Grund dafür ist die stabile Situation in den Spitälern. Auf den Intensivstationen habe die Belastung nicht zugenommen, betonte Masserey. Allerdings sei die Entwicklung schwierig zu deuten.

Erstaunt zeigte sich Rudolf Hauri, Präsident der Kantonsärzte. Er hätte eigentlich erwartet, dass die Hospitalisationen zunehmen würden bei den hohen Fallzahlen. Für den Zuger Kantonsarzt könnte ein Grund dafür sein, dass vor allem jüngere Personen betroffen sind. Sollte sich die Entwicklung zu ungunsten der älteren Bevölkerung verschieben, dürften auch die Spitaleinweisungen steigen.

Die Vorsicht der Experten erklärt sich vor allem dadurch, dass die täglichen Fallzahlen nicht mehr allzu aussagekräftig sind. Zu gross dürfte die Dunkelziffer sein. Gemäss Masserey fliessen viele Infektionen gar nicht erst in die offizielle Statistik ein, weil sich die Personen nicht testen lassen oder asymptomatisch sind. Sie geht davon aus, dass die Fallzahlen drei bis vier Mal höher liegen – also bei rund 100'000.