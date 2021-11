Pandemie Bundes-Experten: Booster für jüngere Personen kommt Ende November Die Auffrischimpfung soll Ende November auch für unter 65-Jährige zugelassen werden. Die Experten des Bundes betonen aber, dass für jüngere Personen der Booster nicht prioritär sei. Dario Pollice 16.11.2021, 15.35 Uhr

Der Präsident der Impfkommission, Christoph Berger, kündigte die Ausweitung der Booster-Impfung für jüngere Personen auf Ende November an. Keystone

Christoph Berger, Präsident der Impfkommission (Ekif), hatte es bereits in der Sonntagspresse angedeutet: Schon bald sollen auch unter 65-Jährige eine Auffrischimpfung («Booster») erhalten. Am Dienstag konkretisierte Berger vor den Medien in Bern, wann mit einer Ausweitung auf jüngere Personen zu rechnen ist: «Die Empfehlung ist in Erarbeitung und folgt in wenigen Wochen». Auf Nachfrage präzisierte der Präsident der Ekif, dass die Empfehlung wohl «Ende November» rausgehe.