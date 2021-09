Pandemie Nach der Schweiz: Auch Liechtenstein verschärft die Coronamassnahmen Liechtenstein folgt in der Coronabekämpfung der Schweiz und verschärft die Zertifikatspflicht. Die strengeren Regeln gelten ab dem kommenden Mittwoch. 09.09.2021, 16.43 Uhr

Auch in Liechtenstein gilt ab nächster Woche eine erweiterte Zertifikatspflicht. (Symbolbild) Keystone

Die Liechtensteiner Regierung hat am Donnerstag entschieden, die in der Schweiz geltenden Massnahmen «weitgehend zu übernehmen», wie es in einer Mitteilung heisst. Begründet wird der Entscheid mit steigenden Fallzahlen und «der hohen Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz, auf die Liechtenstein angewiesen ist». Mit den strengeren Regeln soll eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden.