Knatsch bei Verfassungsfreunden: Jetzt spricht der Co-Präsident

Pandemie Knatsch bei Freunden der Verfassung: Jetzt spricht der kritisierte Co-Präsident Nach der Rückrittswelle im Vorstand brodelt es bei den Freunden der Verfassung. Unter Beschuss gerät auch Co-Präsident Roland Bühlmann. Dieser wehrt sich nun: Die zurücktretenden Vorstandsmitglieder würden «täubele». Dario Pollice Jetzt kommentieren 15.11.2022, 11.47 Uhr

Zum Höhepunkt der Pandemie mobilisierten die Verfassungsfreunde Tausende, um gegen die Coronamassnahmen zu protestieren. Keystone

Die Freunde der Verfassung stiegen im ersten Pandemiejahr kometenhaft auf. Doch seither befinden sich die Verfassungsfreunde im freien Fall. Öffentlich ausgetragene Streitigkeiten zeichnen das Bild eines Vorstands, der kaum handlungsfähig erscheint.

Bereits zum Jahreswechsel gipfelte ein heftiger Streit im Rücktritt des gesamten Vorstands. Die Rede war von «internem Putsch» und «problematischer Kommunikation» gegen aussen. Zwischenzeitlich haben sich die Massnahmengegner neu aufgestellt und einen neuen Vorstand gewählt. Nun folgt der nächste Paukenschlag.

Am Sonntagabend gaben sieben Mitglieder bekannt, dass sie aus dem Vorstand des Vereins zurücktreten werden – «aufgrund unüberbrückbarer Differenzen». Weil der Vorstand aktuell nur noch aus drei Mitgliedern bestehe, erfülle er die statutarischen Voraussetzungen nicht mehr, um handlungsfähig zu sein. Aus Sicht der sieben zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern verbleiben somit zwei Optionen: Neuwahlen oder die Auflösung des Vereins.

Co-Präsident: Rücktritt war eine «illegale» Aktion

Davon will Roland Bühlmann nichts wissen. «Von Auflösung ist aus meiner Sicht keine Rede», sagt der amtierende Co-Präsident der Verfassungsfreunde im Gespräch mit CH Media. Er hat die Mitteilung von Sonntagabend nicht mitunterzeichnet und kritisiert seine ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreiter scharf. «Die Aktion der zurückgetretenen Mitglieder ist aus meiner Sicht illegal.» Die Kommunikation sei nicht mit Bühlmann abgesprochen worden.

Wer sind die Verfassungsfreunde? Die Freunde der Verfassung wurden im Sommer 2020 gegründet und stiegen rasch zur Referendumskraft auf. Der Verein brachte zusammen mit Partnern zwei Referenden gegen das Covid-Gesetz zustande, die jedoch an der Urne scheiterten. Mit 60’000 Unterschriften retteten die Verfassungsfreunde das Referendum gegen das Terror-Gesetz und steuerten überdies rund 50’000 Unterschriften zum Referendum gegen das Mediengesetz bei. Der Verein zählte zu seinem Höhepunkt über 25’000 Mitglieder. (dpo)

Basierend auf den Vereinsregeln hätten die sieben Mitglieder kein Recht dazu gehabt, den Newsletter zu verschicken. «Unsere Regeln sehen vor, dass jeder Newsletter zuerst vom Co-Präsidium gelesen werden muss», sagt Bühlmann. «Das war nicht der Fall.» Gemäss dem IT-Unternehmer ging es im jüngsten Streit um die Ausrichtung des Vereins.

Stein des Anstosses war laut Bühlmann, dass er mit der Leistung des Vorstandes nicht zufrieden gewesen sei. Er habe deshalb an einer Sitzung im Oktober ein neues Konzept vorgestellt, das unter anderem die Unterstützung der sogenannten Souveränitätsinitiative des massnahmenkritischen Vereins Mass-Voll vorsah.

Gemäss Bühlmann haben vier von fünf anwesenden Vorstandsmitglieder die Strategie gutgeheissen. «Seitdem haben sich die Unterlegenen der Abstimmung geweigert, die Beschlüsse umzusetzen.»

Ehemalige Mitglieder wollen Auflösung

Wieso die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder die Beschlüsse wieder rückgängig machen wollen, ist für Bühlmann ein Rätsel. «In meinen Augen ist das ein ‹Täubele›», sagt er. Im Nachgang an die Sitzung hätten sie ihm ein Ultimatum gestellt: «Entweder sie treten zurück oder ich. Ich lasse mich jedoch nicht erpressen.»

Dieser Darstellung widerspricht Prisca Guanter. Sie ist neben Bühlmann Co-Präsidentin und gehört zu den sieben Vorstandsmitgliedern, die ihren Hut genommen haben. Auf Anfrage von CH Media schreibt sie, dass Bühlmann andere Meinungen nicht respektiert habe. «Demokratische Abläufe hat er nicht eingehalten und er traf gravierende Entscheide ohne Absprache.»

Unter anderem habe Bühlmann den Vereinsserver inklusive Homepage für über einen Tag vom Netz genommen. Dies habe «vorübergehend zur Handlungsunfähigkeit des Vereins» geführt, so Guanter. Was nun mit dem Verein geschehen soll, ist für sie klar: «Im Moment empfehle ich die Auflösung von Freunde der Verfassung.»

Prall gefüllte Vereinskasse

Wird der Verein aufgelöst, wollen Guanter und die zurückgetretenen Mitglieder das vorhandene Kapital auf die massnahmenkritischen Vereine Aktionsbündnis Urkantone, Lehrernetzwerk, Aufrecht Schweiz, das Juristenkomitee und Aletheia verteilen. Dadurch erhielten sie «Verstärkung und zusätzliche Ressourcen».

Die Rede ist dabei nicht von wenig Geld. Zum Höhepunkt zählten die Verfassungsfreunde über 25’000 Mitglieder. Sie bezahlen einen Mitgliederbeitrag von 50 Franken, was der Bewegung jährlich 1,25 Millionen Franken in die Kasse spült. Damit liessen sich kostspielige Kampagnen aus dem Boden stampfen.

Nur noch drei statt fünf Mitglieder

Aktuell besteht der Vereinsvorstand aus drei Mitgliedern. Die Vereinsstatuten legen jedoch fest, dass es mindestens fünf Mitglieder sein müssen. Welche Konsequenzen das nun hat, weiss Bühlmann nicht. Er wolle das juristisch abklären lassen.

Für ihn steht fest: «Wir haben einen Auftrag von unseren Mitgliedern und müssen weitermachen». 10’000 Mitglieder hätten seit September einen Mitgliederbeitrag bezahlt – also mindestens 500'000 Franken. «Es ist sicher nicht in ihrem Sinne, dass der Verein nun aufgelöst wird», so Bühlmann.

