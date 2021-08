Kantonsarzt Steffen: Geimpfte sollen nicht «übermütig» werden

Pandemie Kantonsarzt Thomas Steffen: Geimpfte sollen nicht «übermütig» werden Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen unterstützt den Corona-Kurs des Bundesrates. Ungeimpfte sollen insbesondere aufpassen, wenn es in Innenräumen «heimelig» wird. Aber auch Geimpfte sollen sich vorsehen. 14.08.2021, 10.09 Uhr

Die Maskenpflicht und das Zertifikat brauche es noch für die nächsten Monate, sagt Thomas Steffen. Keystone

Der Bundesrat ändert vorerst nichts an den Corona-Massnahmen. Damit nimmt er bewusst auch einen Anstieg der Ansteckungszahlen in Kauf. «Epidemiologisch gesehen, ist das sicher richtig», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Samstag. «Wir werden einen Weg finden müssen, mit dem Virus zu leben.»