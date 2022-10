Impfstart ab Montag: Das müssen Sie wissen

Strompreis Rezepte der Aargauer Stromversorger: Wie kann man das Preisrisiko für die nächsten Jahre eingrenzen?

Der Strompreisschock per 2023 ist noch nicht verdaut, in manchen Aargauer Gemeinden steigen die Tarife massiv. Jetzt stellt sich die Frage, mit welcher Strategie die Energieversorger beim Stromeinkauf für die kommenden Jahre am günstigsten fahren.