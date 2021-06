Pandemie Härtefälle: Bund greift Unternehmen stärker unter die Arme Coronagebeutelte Unternehmen sollen höhere Unterstützungen erhalten. Dazu hat der Bundesrat die Härtefallverordnung angepasst. Darüber hinaus will der Bund auch Kitas, die von der öffentlichen Hand geführt werden, finanziell entschädigen. Dario Pollice 18.06.2021, 13.17 Uhr

Einzelne Unternehmen brauchen wegen der Coronapandemie zusätzliche Hilfsgelder. (Symbolbild) Keystone

Die gute Nachricht vorneweg: Aktuell stehen für den Grossteil der Unternehmen ausreichend Härtefallhilfen zur Verfügung. Dies hat der Austausch zwischen Bund und Kantonen gezeigt, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung am Freitag mitteilt.

Gleichzeitig melden die Kantone aber, dass einzelne Unternehmen zusätzliche Unterstützung brauchen. Vor allem Firmen, welche die Obergrenzen der Härtefallhilfe erreicht hätten oder grosse Unternehmen mit besonderen Strukturen, seien betroffen, heisst es. Nun sollen diese Unternehmen höhere Unterstützungen erhalten.

Dazu hat der Bundesrat nach Konsultation der Kantone, Sozialpartner, Branchenverbände sowie der beiden Wirtschaftskommissionen Anpassungen bei der Härtefallverordnung vorgenommen. Damit kommt er den Anliegen der eidgenössischen Räte nach, die in der Sommersession diesbezüglich je zwei Motionen eingereicht hatten.

Bund spricht Kantonen erste Tranche von 300 Millionen zu

Zum einen wird die Obergrenze der A-Fonds-perdu- Beiträge erhöht für Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 5 Millionen Franken und einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent. Neu wird die Grenze von 20 auf 30 Prozent des Jahresumsatzes und maximal 1,5 Millionen Franken erhöht.

Zum anderen stellt der Bund den Kantonen aus der sogenannten Bundesratsreserve eine erste Tranche von 300 Millionen Franken zur Verfügung. Diese Reserve umfasst insgesamt eine Milliarde Franken. Die Kantone hätten dabei grösseren Spielraum bei der Festlegung und Bemessung der Unterstützung.

Die Erhöhung der Obergrenze dürfte laut Mitteilung Kosten von höchstens 500 Millionen Franken verursachen. Dieser Betrag könne ebenso wie die Zuteilung der 300 Millionen Franken aus der Bundesratsreserve durch die bereits bestehenden Kredite finanziert werden.

Auch öffentlich geführte Kitas erhalten Hilfsgelder

Zusätzliche Hilfen sieht der Bund auch für Kitas vor, die von der öffentlichen Hand, sprich den Kantonen, geführt werden. Bislang hatten nur private Institutionen Anspruch auf Finanzhilfen, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen mitteilt. Zuvor hat sich das Parlament dafür ausgesprochen, die öffentlich geführten Kitas ebenfalls zu unterstützen.

Für die entstandenen finanziellen Verluste zwischen 17. März bis 17. Juni 2020 können nun die Kantone mit finanziellen Unterstützungen vom Bund rechnen. Konkret übernimmt der 33 Prozent der Ausfallentschädigungen, welche die Kantone an die Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung ausbezahlt haben, heisst es. Die Verordnung tritt am 1. Juli in Kraft.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet damit, dass sich die zusätzlichen Kosten für den Bund auf maximal 20 Millionen Franken belaufen.