In Nidwalden schliesst das erste Impfzentrum bereits wieder

Pandemie Gähnende Leere: Erstes Impfzentrum schliesst bereits wieder Kaum ist es mit dem Booster gegen Corona losgegangen, stellt ein erstes kantonales Impfzentrum seinen Betrieb wieder ein. Die Nidwaldner Behörden begründen das mit der sinkenden Nachfrage. 11.11.2022, 08.52 Uhr

Der Andrang hält sich gelinde gesagt in Grenzen: In Nidwalden schliesst bereits das erste kantonale Impfzentrum seine Tore. (Symbolbild) Keystone

Seit rund einem Monat kann sich die Schweizer Bevölkerung zum zweiten Mal gegen das Coronavirus boostern lassen. Dass der Start harzig verlief, ist bekannt. Die Behörden übten sich jedoch bislang in Geduld und erklärten, die Nachfrage werde noch zunehmen. Mit Nidwalden zieht ein erster Kanton jetzt die Reissleine. Das kantonale Impfzentrum in Oberdorf wird bereits nächsten Freitag seinen Betrieb einstellen, wie der Kanton am Freitag bekannt gab.