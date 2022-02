Novavax reicht Zulassungsgesuch in der Schweiz ein

Pandemie Erster Totimpfstoff bald zugelassen? Novavax reicht Gesuch ein Bei Swissmedic ist ein weiteres Gesuch für die Zulassung eines Coronaimpfstoffes eingegangen. Das Vakzin von Novavax wäre der erste Totimpfstoff. 14.02.2022, 14.53 Uhr

Der Impfstoff von Novavax ist in der Schweiz noch nicht zugelassen – anders als in der EU. Keystone

Bei Swissmedic sei ein Zulassungsgesuch für den Impfstoffkandidaten Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax eingereicht worden, gab das Heilmittelinstitut am Montag bekannt. Er handle sich um den ersten Proteinimpfstoff, für den in der Schweiz eine Zulassung beantragt werde.

Da Novavax in der Schweiz keine Niederlassung hat und daher nicht über eine Betriebsbewilligung verfügt, wird das Zulassungsgesuch durch Future Health Pharma eingereicht. Diese würde nach der Zulassung des Präparats als Zulassungsinhaberin auftreten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nuvaxovid ist ein Proteinimpfstoff, der das Spike-Protein des Coronavirus enthält. Der Körper erkennt, dass es sich um einen Fremdstoff handelt. In der Folge bildet das Immunsystem Antikörper und ist damit bei einer allfälligen Ansteckung besser gewappnet. Der Impfstoff kann bis zu sechs Monaten in herkömmlichen Kühlschränken gelagert werden, was vor allem aus logistischer Sicht vorteilhaft ist. (rwa)