Pandemie Ein Jahr SwissCovid App: Der Bund zieht eine positive Bilanz Vor einem Jahr hat die Schweiz die SwissCovid App eingeführt. Der Bund zieht eine positive Zwischenbilanz. Dies obwohl die Zahl der aktiven Nutzer stagniert. 24.06.2021, 17.27 Uhr

Mit der SwissCovid-App will der Bund Ansteckunsgketten nachverfolgen können. Keystone

Ein Jahr ist es her, als in der Schweiz die SwissCovid App veröffentlicht wurde. Seiher haben 3,18 Millionen Menschen die App installiert. Letztes Jahr war es hierzulande die am häufigsten heruntergeladene App.