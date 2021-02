Pandemie Economiesuisse-Präsident: «Ende Februar kein schlechter Zeitpunkt für Lockerungen» Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder fordert Lockerungen per Ende Februar, sollten die Fallzahlen weiter sinken. Zurzeit fehle es an einer Perspektive für Gesellschaft und Wirtschaft. 06.02.2021, 12.41 Uhr

Christoph Mäder ist seit Herbst der Chef vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Nun fordert er den Bundesrat zu Lockerungen auf. Keystone

(gb) Konkret fordert Christoph Mäder die Öffnung der Läden und die Aufhebung der Home-Office-Pflicht. Wie der Chef von Economiesuisse in einem Interview mit Radio SRF vom Samstag sagt, sei Ende Februar kein schlechter Zeitpunkt für diese Lockerungen – sofern sich die epidemiologische Lage weiterhin positiv entwickle. Mäder kritisierte im Interview, dass die Entscheide des Bundesrats in der Coronapandemie oft intransparent gewesen seien. Man müsse nun in Szenarien planen sowie Perspektiven für Gesellschaft und Wirtschaft schaffen.