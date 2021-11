Pandemie Diskriminiert bei Impfstoff: NGO legen Beschwerde bei UNO ein – ins Visier gerät auch die Schweiz Die ungleiche Verteilung beim Coronaimpfstoff ruft nun NGO auf den Plan. Die Organisationen reichen bei der UNO eine Beschwerde ein. Kritisiert wird auch die Schweiz. 10.11.2021, 15.06 Uhr

Während der Schweiz eher die Zahl Impfwilligen zu schaffen macht, kommen andere Länder gar nicht an Impfstoff ran. (Symbolbild) Keystone

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind rund drei Viertel der Impfstoffe gegen das Coronavirus in zehn wohlhabende Länder geliefert worden. Die WHO spricht von moralischem Versagen, dass die reichen Länder Impfstoffe horten, während viele arme Länder händeringend auf Impfdosen warten.