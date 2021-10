Pandemie Demo in Bern: Tausende Menschen protestieren gegen Coronapolitik Am Samstag haben mehrere tausend Menschen in Bern gegen die Coronamassnahmen demonstriert. Anders als bei früheren Kundgebungen blieb es weitgehend friedlich. 23.10.2021, 15.36 Uhr

Tausende Menschen fanden sich am Samstag auf dem Bundesplatz in Bern ein. Keystone

Am Samstag durfte erstmals seit längerer Zeit in Bern wieder mit behördlichem Segen demonstriert werden. Die Stadt hatte ein gemeinsames Gesuch der Komitees «Aktionsbündnis Urkantone» und «Freie Linke Schweiz» bewilligt. Die Organisatoren hätten sich verpflichtet, das abgesprochene Sicherheitskonzept und die festgelegte Route einzuhalten und planten derzeit keine weiteren Kundgebungen in Bern, gaben die Berner Behörden Anfang Woche bekannt.