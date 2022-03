Coronapandemie Masken adé: Nun liegt die Verantwortung bei den Kantonen Keine Masken im ÖV und keine Isolation mehr: Die Schweiz kehrt am Freitag zur Normalität zurück. Allerdings blickt der Bundesrat bereits auf den Herbst: Gemeinsam mit den Kantonen möchte er sich für eine kommende Welle wappnen. Reto Wattenhofer 30.03.2022, 14.30 Uhr

Weiter Blick: Der Bundesrat wappnet sich bereits für eine allfällige Coronawelle im Herbst. (Symbolbild) Keystone

Mitte Februar hatte der Bundesrat den Endspurt eingeläutet. Bald ist der «Marathon», wie Gesundheitsminister Alain Berset die Pandemie im Frühjahr 2020 nannte, vorüber. Ab Freitag ist nun definitiv Schluss. Dann fallen auch die letzten Coronamassnahmen weg. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ist Geschichte, wie auch die Pflicht, sich als positiv getestete Person in Isolation zu begeben.

Diesen Entscheid bekräftigte der Bundesrat am Mittwoch. Dank der «hohen Immunisierung der Bevölkerung» sei es in den letzten Wochen zu keinem «markanten Anstieg» von Covid-Patienten auf den Intensivstationen gekommen, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Dies, obwohl die Fallzahlen kurzzeitig wieder angestiegen seien. Für die Landesregierung ist daher klar: «Eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit ist in den nächsten Monaten wenig wahrscheinlich.»

Kantone in der Pflicht

Die Rückkehr zur Normalität bedeutet auch das Ende der besonderen Lage. Ab Freitag gilt wieder die normale Lage – oder «Business as usual». Konkret bedeutet das: Die Kantone sind wieder hauptverantwortlich für die Umsetzung des Epidemiengesetzes. Grundsätzlich sind sie nun zuständig dafür, Massnahmen zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten anzuordnen und untereinander zu koordinieren – wie etwa eine Maskenpflicht, Schulschliessungen oder eine Quarantäne- und Isolationspflicht.

Allerdings ist für den Bundesrat klar: Der weitere Verlauf der Pandemie lässt sich nicht zuverlässig abschätzen. Das Coronavirus werde kaum verschwinden, sondern endemisch werden. Nach Ansicht des Bundesrates ist damit zu rechnen, dass es auch in Zukunft zu saisonalen Erkrankungswellen kommt.

Aufgabenteilung in Übergangsphase

Bund und Kantone planen nun eine Übergangsphase bis zum Frühling 2023, in der eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit notwendig bleiben. Strukturen müssen soweit erhalten bleiben, dass die Kantone und der Bund rasch auf neue Entwicklungen reagieren können. Konkret denkt der Bundesrat dabei an Testen, Impfen, Contact-Tracing, Überwachung und Meldepflicht der Spitäler.

Der Bundesrat hat am Mittwoch ein Grundlagenpapier verabschiedet, in dem es um die Ziele und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantone in der Übergangsphase geht. Ziel ist es, dass die Schweiz auf eine nächste Pandemiewelle vorbereitet ist. Die Kantone können nun bis zum 22. April in der Konsultation dazu Stellung beziehen.

In Bereichen, die in seine Zuständigkeit fallen, hat der Bundesrat am Mittwoch bereits Entscheide gefällt. So wird die SwissCovid-App vorübergehend deaktiviert. Mit der Aufhebung der Isolationspflicht seien die Voraussetzungen für eine wirksame Weiterführung der App nicht mehr gegeben. Falls erforderlich, könne der Betrieb aber wieder rasch hochgefahren werden.