Pandemie Bundesexperten: Delta und Omikron trüben die Aussichten auf den Winter Die neu entdeckte Corona-Variante Omikron könnte auch in der Schweiz den weiteren Verlauf der Pandemie stark beeinflussen. Aktuell gilt es laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aber, die Delta-Variante zu bekämpfen. Alice Guldimann 29.11.2021, 16.54 Uhr

Laut BAG-Direktorin Anne Lévy ist es jetzt besonders wichtig, die aktuelle Coronawelle in den Griff zu bekommen. Keystone

Es sei nicht möglich, Omikron für immer aus der Schweiz herauszuhalten, sagte BAG-Direktorin Anne Lévy am Montag vor den Medien. Jetzt gelte es aber, die Verbreitung mit Reisebeschränkungen und Quarantäne zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen. «Wir müssen vermeiden, gleichzeitig eine Zirkulation von Delta und Omikron in der Schweiz zu haben», so Lévy. Dies würde das Gesundheitssystem definitiv überlasten. Es sei deshalb besonders wichtig, die fünfte Welle in den Griff zu bekommen.

Task Force-Präsidentin Stadler: «Omikron scheint einen Vorteil gegenüber Delta zu haben» CH Media Video Unit