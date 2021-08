Pandemie Bündner Behörden registrieren Fallhäufung nach Ferienende Zum Schulstart hat das Bündner Gesundheitsamt einen Anstieg der Neuansteckungen in verschiedenen Schulen verzeichnet. Vor allem im Umfeld der Schule Malans registrierten die Behörden eine Fallhäufung. 22.08.2021, 17.04 Uhr

In Graubünden verzeichnen die Behörden einen Anstieg der Coronaansteckungen nach den Sommerferien. (Symbolbild) Keystone

Mit dem Ende der Sommerferien hat sich in Graubünden eine Trendwende in der Entwicklung der epidemiologischen Lage gezeigt. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus wächst immer schneller, wie das Gesundheitsamt am Sonntag mitteilt.