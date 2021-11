Pandemie Booster-Impfung für alle dürfte schneller kommen als gedacht Die Forderung, die dritte Impfung für alle zuzulassen, wird immer lauter. Auch Bundespräsident Guy Parmelin betont die Dringlichkeit einer raschen Ausweitung. 14.11.2021, 07.56 Uhr

Bald sollen alle eine Auffrischimpfung erhalten können. (Symbolbild) Keystone

Derzeit ist in der Schweiz die Auffrischungsimpfung nur für über 65-Jährige empfohlen. Seit Anfang November können sie sich in den Kantonen anmelden, um ihren Impfschutz wieder zu stärken. Die Forderung nach der Booster-Impfung für alle wurde angesichts der steigenden Fallzahlen in den vergangenen Wochen und Tagen lauter. In der «NZZ am Sonntag» äusserte sich nun auch Bundespräsident Guy Parmelin: «Ich bin überzeugt, dass die Drittimpfung in nächster Zeit auf die Gesamtbevölkerung ausgeweitet werden muss», sagt er im Interview.