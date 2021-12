Waadtländer Bevölkerung soll in Pflegeheimen aushelfen

Pandemie Betreuung, Pflege, Hauswirtschaft: Kanton Waadt ruft Bevölkerung zur Hilfe auf Im Kanton Waadt kann sich die breite Bevölkerung ab sofort für Hilfseinsätze in Pflegeeinrichtungen anmelden. Die Helfer sollen das stark beanspruchte Personal entlasten. 20.12.2021, 10.44 Uhr

Unter anderem in Altersheimen stehen die Teams unter hoher Belastung. (Symbolbild) Keystone

Der Kanton Waadt wendet sich am Montag mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Die aktuelle Pandemiesituation setze die Teams in den Beherbergungs- und Betreuungseinrichtungen «erneut stark unter Druck», heisst es in einer Mitteilung. Um die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen oder sozialpädagogischen Einrichtungen weiterhin qualitativ hochstehend betreuen zu können, suchen die Gesundheitsdirektion und das Rote Kreuz Waadt Verstärkung in der breiten Bevölkerung.