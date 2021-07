Pandemie Berufsverband der Pflegefachpersonen gegen ein Impfobligatorium Empfehlung Ja, Zwang Nein. Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) will keinen obligatorischen Pieks. 22.07.2021, 11.16 Uhr

Das Pflegepersonal solle ohne Zwang über eine Impfung entscheiden. (Symbolbild) Keystone

In anderen Ländern ist sie schon da und auch in der Schweiz wird darüber gestritten: Die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Nun positioniert sich der Berufsverband. Wie der SBK in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, sei ein allfällige Impfobligatorium «nicht der richtige Weg» und «wahrscheinlich kontraproduktiv». Das Pflegepersonal habe während der Pandemie an der Belastungsgrenze gearbeitet und eine Impfpflicht könnte «der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und noch mehr Pflegende aus dem Beruf treibt», wie sich Roswitha Koch, Leiterin Pflegeentwicklung beim SBK, zitieren lässt.