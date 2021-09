Pandemie BAG meldet am Mittwoch 1894 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 1894 neue Coronaansteckungen. 63 Infizierte mussten sich seit Dienstag in Spitalpflege begeben, fünf Personen starben. 22.09.2021, 13.34 Uhr

Auf den Schweizer Intensivstationen werden aktuell rund 27 Prozent der Betten von Covid-19-Patienten beansprucht. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 1894 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche waren es 2604 neue Coronafälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 39'096 zusätzliche Tests. Der Bund meldet am Mittwoch zudem fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der Verstorbenen in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 10'643.