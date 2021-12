Pandemie BAG meldet am Mittwoch 11'167 neue Coronafälle Seit Dienstag verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 11'167 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 220 Menschen mussten neu hospitalisiert werden, 41 weitere Personen verstarben. 15.12.2021, 13.39 Uhr

Mittlerweile haben in der Schweiz 78'307 Prozent der Bevölkerung die Auffrischimpfung erhalten. Keystone

Die Coronazahlen sinken wieder, die Hospitalisationen nehmen aber immer noch zu. Am Mittwoch sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 11'167 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am gleichen Tag in der Vorwoche waren es 12'598 positive Fälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 78'307 weitere ausgewertete Tests.

220 Menschen mussten sich in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion seit Dienstag neu in Spitalpflege begeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 113. Entsprechend steigt die Anzahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen (IPS) an: Derzeit nehmen sie 33,5 Prozent der Kapazitäten auf den IPS-Stationen in Anspruch. Vor Wochenfrist waren es 30,5 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen in der Schweiz derzeit zu 80,6 Prozent ausgelastet. Im Weiteren sind dem BAG seit Dienstag 41 neue Todesfälle gemeldet worden.

Rund 66 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG auf 1,11 Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich auf den 03. Dezember.

Insgesamt sind laut Angaben des BAG bislang 66,54 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. 68,26 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten, 14,54 Prozent sind geboostert. (chm)