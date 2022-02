BAG meldet am Freitag 22'221 neue Coronafälle

Aargau EU verbietet Tätowierfarben: Kommen nun Tattootouristen in die Schweizer Grenzregion?

Seit Anfang Januar sind in der EU bestimmte Tätowierfarben verboten. In der Schweiz (noch) nicht. Und das hat Folgen: Denn Tattoofans, die sich die Farben unter die Haut spritzen lassen wollen, pilgern dafür nun über die Grenze. Erste Anfragen sind in Fricktaler Tattoostudios eingegangen – allerdings bereiten auch sie sich auf ein Verbot der Farben vor.