Pandemie BAG meldet am Freitag 2097 neue Coronafälle Seit Donnerstag verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2097 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 42 Menschen mussten hospitalisiert werden. 13.08.2021, 13.36 Uhr

Mobiles Impfzenrum in Yverdon-les-Bains. In der Schweiz sind bislang 49,75 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Keystone

Am Freitag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2097 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am gleichen Tag in der Vorwoche waren es 1162 positive Fälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 22'138 weitere Tests.