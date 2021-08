Pandemie BAG meldet am Freitag 2575 neue Coronafälle Seit Donnerstag verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2575 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 123 Menschen mussten hospitalisiert werden, sechs Personen verstarben. 20.08.2021, 13.37 Uhr

Mobiles Testzentrum vor dem Stadion des FC St.Gallen. Das BAG verzeichnete seit Donnerstag über 26'000 Tests. Keystone

Am Freitag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2575 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am gleichen Tag in der Vorwoche waren es 2097 positive Fälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 26'254 weitere Tests.