BAG meldet am Donnerstag 36'740 neue Coronafälle

Verkehrsüberwachung Fahrverbot-Kameras: Polizeidirektor Egli fordert Bussen-Stopp von allen Aargauer Regionalpolizeien – Staatsanwaltschaft zieht eine Konsequenz

Nach dem Badener Urteil zur Fahrverbot-Kamera in Ennetbaden schreibt Regierungsrat Dieter Egli den Aargauer Gemeinden und Chefs der Regionalpolizeien einen unmissverständlichen Brief. Auch die Aargauer Staatsanwaltschaft zieht eine Konsequenz aus dem Urteil – was Folgen hat für gebüsste Autofahrerinnen und Autofahrer.