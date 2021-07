Pandemie BAG meldet am Donnerstag 861 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 861 neue Coronafälle. 14 Menschen mussten sich in Spitalpflege begeben, sieben Personen verstarben. Aktualisiert 22.07.2021, 13.33 Uhr

Am Donnerstag wurden laut BAG knapp 22'000 zusätzliche Coronatests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronafälle nehmen wieder zu: Am Donnerstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 861 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche hatte das BAG noch 582 neue Coronafälle gemeldet. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG ausserdem 21'784 zusätzliche Tests.

Weiter meldet der Bund sieben zusätzliche Todesfälle. Insgesamt steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie damit auf 10'387. 14 weitere Personen mussten hospitalisiert werden. Covid-19-Patienten nehmen derzeit 3,5 Prozent der Kapazitäten auf Schweizer Intensivstationen in Anspruch. Insgesamt sind die Intensivstationen momentan zu 69,3 Prozent ausgelastet.

Die Reproduktionszahl (R) beträgt gemäss BAG per 9. Juli 1,44. Diese gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt weiter ansteckt. Die Zahl wird jeweils im Nachhinein geschätzt und bildet immer die Infektionslage von vor 10 bis 13 Tagen ab. (chm)