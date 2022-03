Pandemie BAG meldet am Donnerstag 32'128 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 32'128 neue Corona-Infektionen. 121 Menschen mussten hospitalisiert werden, 9 verstarben. 10.03.2022, 13.39 Uhr

Seit Mittwoch wurden gemäss BAG rund 69’000 zusätzliche Coronatests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Zahl der Corona-Ansteckungen steigt seit etwa einer Woche wieder deutlich an: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Donnerstag 32'128 neue Fälle aus der Schweiz und Liechtenstein. Am Donnerstag vor einer Woche waren es rund 10'000 weniger (23’023). Insgesamt wurden seit Mittwoch rund 69'000 Tests ausgewertet. 43 Prozent der durchgeführten PCR-Tests waren dabei positiv, bei den Antigen-Schnelltests waren es 38 Prozent.

Weiter meldet der Bund 9 neue Todesfälle und 121 zusätzliche Hospitalisationen. Am Donnerstag in der Vorwoche waren es noch 132. Der Anteil der Coronapatientinnen und Coronapatienten auf den Intensivstationen hat sich bei etwa 16 Prozent eingependelt. Gesamthaft sind die IPS in der Schweiz derzeit zu fast 75 Prozent ausgelastet.

R-Wert wieder über 1

Die ansteckende Omikron-Variante macht mittlerweile nahezu alle gemeldeten Ansteckungen aus und sorgt dafür, dass sich derzeit rund 75'000 Personen in Isolation befinden. In der Schweiz sind gegen 42 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft. 69 Prozent haben zwei Impfdosen erhalten.

Ach die Reproduktionszahl (R) deutet weiterhin auf steigende Fallzahlen hin. Sie beträgt derweil 1,28. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich auf den 28. Februar. (chm)