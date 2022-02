Pandemie BAG meldet am Donnerstag 19'899 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 19'899 neue Corona-Infektionen. 117 Menschen mussten hospitalisiert werden, neun verstarben. 17.02.2022, 13.34 Uhr

Seit Mittwoch wurden gemäss BAG rund 69'000 zusätzliche Coronatests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronaansteckungen sind weiter rückläufig: Am Tag, an dem die meisten Corona-Regeln gefallen sind, meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 19'899 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es 26'321. Insgesamt wurden seit Mittwoch 68'672 Tests ausgewertet.