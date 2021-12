Pandemie BAG meldet am Donnerstag 11'070 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 11'070 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 149 Menschen mussten hospitalisiert werden, 33 Personen verstarben. 16.12.2021, 13.35 Uhr

Am Donnerstag wurden gemäss BAG rund 75'000 zusätzliche Coronatests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronazahlen in der Schweiz steigen wieder an. Am Donnerstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 11'070 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es 9546. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG ausserdem 75'335 zusätzliche Tests.