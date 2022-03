BAG meldet 29'026 Fälle

Pandemie BAG meldet am Dienstag 29'026 neue Coronafälle Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 29'026 neue Covid-19-Ansteckungen sowie 184 neue Hospitalisationen mit Covid-19 gemeldet worden. 13 Personen sind verstorben. 15.03.2022, 13.36 Uhr

Seit Montag sind dem BAG die Ergebnisse von 63'456 neuen Coronatests gemeldet worden. (Symbolbild) Keystone

Dem BAG sind am Dienstag 26'026 neue positive Coronatests aus der Schweiz und aus Liechtenstein gemeldet worden. Zum Vergleich: Vor Wochenfrist waren es noch 26’050 neue Ansteckungen gewesen. In den vergangenen 24 Stunden sind dem BAG die Ergebnisse von 63'456 neu ausgewerteten Coronatests übermittelt worden. 103'705 Personen befinden sich aufgrund einer Infektion derzeit in Isolation.