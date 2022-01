BAG meldet 89'453 Infektionen über das Wochenende

Pandemie BAG meldet 89'453 neue Fälle über das Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) registrierte über das Wochenende 89'453 neue Coronafälle. 219 Menschen mussten hospitalisiert werden und 26 verstarben. 31.01.2022, 13.35 Uhr

Über das Wochenende registrierte das BAG insgesamt 257'474 Tests. (Archiv) Keystone

Dem Bund sind über das Wochenende 89'453 neue positive Coronatests aus der Schweiz und aus Liechtenstein gemeldet worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilte. Im Schnitt sind das täglich rund 29'817 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche meldete das BAG von Freitag bis Montagmorgen 87'278 Neuansteckungen – also 29'093 neue Coronafälle pro Tag. Insgesamt wurden über das Wochenende 257'474 Tests verzeichnet. Derzeit befinden sich in der Schweiz und Liechtenstein rund 209'314 Personen in Isolation oder Quarantäne.