BAG-Chefin Anne Lévy: «Für Ungeimpfte fehlt mir das Verständnis»

Pandemie BAG-Chefin: «Für Ungeimpfte fehlt mir das Verständnis» Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), zeigt wenig Verständnis für Ungeimpfte. Sie schätzt zudem, dass Omikron spätestens Anfang Jahr dominant sein wird. 12.12.2021, 07.09 Uhr

Die neue Omikron-Variante bereitet der BAG-Direktorin Anne Lévy sorgen. Keystone

Die Schweiz hinkt bezüglich der Impfrate den anderen Westeuropäischen Ländern hinterher. Dass sich so viele hierzulande nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, kann Anne Lévy, die Direktorin des BAG, nicht nachvollziehen. «Für Ungeimpfte fehlt mir das Verständnis», sagt sie gegenüber dem «Sonntagsblick». Wären 95 Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen können, geimpft, dann würden die Spitäler nur noch wenige Hospitalisationen verzeichnen.

Gleichzeitig schliesst Lévy eine Impfpflicht aus. Die Impfung sei eine private Entscheidung, und das soll so bleiben: «Ein Obligatorium ist aktuell kein Thema.» Darüber hinaus zeigt sich die Leiterin des Bundesamtes für Gesundheit besorgt über die neue Omikron-Variante des Virus. «Wie es scheint, umgeht Omikron den Impfschutz, wenn die Impfung länger zurückliegt, und ist noch einmal sehr viel ansteckender als Delta.» Sie rechnet damit, dass die Variante «spätestens Anfang Jahr das Geschehen dominieren könnte, eventuell auch schon früher».

Dass der Bundesrat am Freitag die flächendeckende Einführung der 2G-Regel vorgeschlagen hat, begrüsst Lévy. «In den vergangenen Wochen sind so viele Ungeimpfte in den Spitälern gelandet, dass die 3G-Regelung keine Option mehr ist». Zudem seien Geimpfte immer weniger bereit, auf ein einigermassen normales Leben zu verzichten. (dpo)