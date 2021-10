Aufwand und Kosten pro Impfung nehmen mit Offensive des Bundes zu

Pandemie Aufwand und Kosten pro Impfung nehmen mit neuer Offensive des Bundes zu Laut Lukas Engelberger, oberster kantonaler Gesundheitsdirektor der Schweiz, ist die Impfoffensive des Bundes «Knochenarbeit». Die Kosteneffizienz stehe im Hintergrund, jede Impfung zähle. 17.10.2021, 09.03 Uhr

Laut Lukas Engelberger stehen aktuell nicht die Kosten, sondern der Nutzen jeder zusätzlichen Impfung im Vordergrund. Keystone

Knapp 100 Millionen Franken lässt sich der Bundesrat die Erhöhung der Impfrate kosten, wie er diese Woche bei der Vorstellung seiner Impfoffensive bekannt gab. Laut Lukas Engelberger, oberster Gesundheitsdirektor der Schweiz, ist der Aufwand pro Impfung aktuell viel höher als in den ersten Monaten der Pandemie. «Damals standen die Leute Schlange. Jetzt müssen wir aktiv auf die Bevölkerung zugehen, das ist Knochenarbeit», sagte er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».