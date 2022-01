Auch Kanton Zug und Liechtenstein verkürzen die Quarantänezeit

Pandemie Immer mehr Kantone verkürzen die Quarantänezeit Weitere Kanton folgen der Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), die Quarantäne auf sieben Tage zu verkürzen. Die Zuger Regierung fordert zudem national einheitliche Regeln. 02.01.2022, 15.52 Uhr

Wer in Quarantäne muss, darf das Haus selbst zum Einkaufen nicht verlassen. Keystone

Der Kanton Freiburg und der Kanton Zug verkürzen die Quarantäne von zehn auf sieben Tage. Personen, die nicht mit der infizierten Person in Kontakt waren, müssen gar nicht mehr in Quarantäne. «Ihnen wird aber nach wie vor empfohlen, Kontakte so weit wie möglich einzuschränken», schreibt der Kanton Zug.