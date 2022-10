BFS zählt 2021 mehr Coronatote als BAG

Pandemie Das Bundesamt für Statistik zählte auch 2021 mehr Coronatote als das BAG Auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 sind laut Bundesamt für Statistik mehr Menschen an Covid-19 gestorben als das Bundesamt für Gesundheit registriert hat. 1 Kommentar 06.10.2022, 10.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laut dem Bundesamt für Statistik starben allein im Januar 2021 über 2000 Menschen in der Schweiz an Covid-19. (Symbolbild) Keystone

Bereits die Zahlen für 2020 zeigten: Die Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stimmen nicht mit jenen des Bundesamts für Statistik (BFS) überein. Die Zahl der Coronatoten war laut den Statistikern viel höher als vom BAG angegeben. Dasselbe Bild zeigen nun die provisorischen Daten für die erste Hälfte des Jahres 2021, die das BFS am Donnerstag veröffentlicht hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch hier liegt die Zahl der Todesfälle, bei denen Covid-19 als Todesursache aufgeführt wurde, deutlich über den vom BAG gemeldeten Todesfällen. Allein im Januar zählt das BFS 2184 Covid-19-Sterbefälle. Das Meldesystem des BAG registrierte im selben Monat lediglich 1'582 Coronatote.

BFS greift auf andere Quellen zurück

Die Zahl des BFS liegt damit mehr als einen Drittel über jener des BAG. Auch in den folgenden Monaten zeigt sich ein ähnliches Bild. Zuletzt meldete das BAG im Juni 58 Coronatote, das BFS zählt für denselben Monat aber 114 Covid-19-Sterbefälle, also fast doppelt so viele.

Die Unterschiede erklären sich durch die verschiedenen Quellen: Während das BAG Meldungen von Arztpraxen und Spitälern sammelt und verwertet, greift das BFS auf die Angaben im schweizerischen Zivilstandsregister zurück. In diesem wird ein Sterbefall aufgrund der ärztlichen Todesbescheinigung eingetragen, die in der Schweiz zwingend ausgestellt werden muss. Darin wiedergegeben ist auch eine ärztliche Meinung zur mutmasslichen Todesursache.

Dass die wöchentlichen Meldungen der Spitäler und Arztpraxen ans BFS lückenhaft sind, wurde bereits Anfang Jahr bekannt. Die Statistiker beim BFS erhalten jedoch halbjährlich die vollständigen Unterlagen. In der Statistik wird auch unterschieden ob Covid-19 die Haupttodesursache war. Bei den nun gemeldeten Toten handelt es sich also tatsächlich um Todesfälle wegen Corona. (chm)

1 Kommentar Robert Müller vor 12 Minuten Solche Zahlen sind einfach Fake.Es sind zwar Leute gestorben, welche Corona positiv waren - gestorben wären diese jedoch auch ohne Corona.Man sollte nun einfach mal damit aufhören dauernd solche Meldungen zu kreieren. Wir haben sonst genügend negative Schlagzeilen. Alle Kommentare anzeigen