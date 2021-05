Pandemie 1000 statt 300 Menschen: Kommission fordert grössere Freiluftevents Der Bundesrat hat für Ende Mai Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Einmal mehr reicht das der nationalrätlichen Gesundheitskommission nicht. Unterstützung erhält der Bundesrat dagegen beim Covid-Zertifikat. 21.05.2021, 17.51 Uhr

Solche Grossveranstaltungen wird es wohl erst im Sommer geben. Die zuständige Kommission des Nationalrates möchte die Obergrenze jedoch weiter hoch setzen als der Bundesrat. (Symbolbild) Keystone

Die Kommission empfiehlt der Landesregierung in einem Schreiben, bei Veranstaltungen draussen bis zu 1000 Personen zuzulassen. Der Bundesrat schlägt eine Obergrenze von 300 Menschen vor. Definitiv befinden wird er nächsten Mittwoch. Der Entscheid in der Kommission fiel mit 14 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen deutlich aus, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Trotz Öffnungsschritte verbessere sich die epidemiologische Lage in der Schweiz. Zudem schreite auch die Impfkampagne gut voran, argumentiert die Gesundheitskommission.