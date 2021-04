Osterwochenende Touristen-Ansturm erwartet: Gemeinde Verzasca verhängt Maskenpflicht Das Verzascatal wurde im letzten Sommer von Touristen überrannt. Jetzt verhängt die Gemeinde Verzasca über Ostern eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum und kündigt Kontrollen an. 01.04.2021, 07.59 Uhr

Letztes Jahr erfreute sich das Verzascatal grosser Beliebtheit bei Touristen. Keystone

(agl) Weil die Gemeinde auch über Ostern ein «hohes Personenaufkommen» erwartet, tritt ab Freitag eine Maskenpflicht an bestimmten öffentlichen Plätzen in Kraft, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte. Diese gilt insbesondere im Bereich um die berühmte Brücke Ponte dei Salti in Lavertezzo, im Zentrum von Brione Verzasca und auf verschiedenen Plätzen in Sonogno.