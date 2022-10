Swisstransplant stellt Organspende-Register ein

Überraschender Entscheid Keine Abfragen durch Spitäler mehr möglich: Swisstransplant stellt Organspenderegister ein – was die Lücke ohne Register nun bedeutet Das nationale Organspenderegister ist im Nachgang der Datenpannen von Anfang Jahr per sofort eingestellt. Doch das neue Register des Bundes kommt erst 2024. Was in der Übergangszeit geschieht. Ann-Kathrin Amstutz Aktualisiert 20.10.2022, 11.36 Uhr

Die Stiftung Swisstransplant hat seit 2018 ein nationales Organspenderegister betrieben. Damit ist nun Schluss. Keystone

Per sofort ist das nationale Organspenderegister nicht mehr online. Damit sind keine Abfragen durch die Spitäler mehr möglich, wie die Stiftung Swisstransplant, die das Register betrieben hat, am Donnerstag mitteilte. Die Spitäler können sich auf diesem Wege also nicht mehr informieren, ob eine Patientin ihre Organe spenden möchte oder nicht.

Spitäler hätten sich einen Weiterbetrieb gewünscht

Swisstransplant-Direktor Franz Immer. Keystone

Franz Immer, Swisstransplant-Direktor und Herzchirurg, begründet den Entscheid auf Anfrage von CH Media wie folgt: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Sicherheit des Systems und das Vertrauen in die Organspende absolute Priorität haben.» Die Spitäler, konkret die Intensivstationen, hätten teils bis zum Schluss einen Weiterbetrieb gewünscht.

Denn die Registerabfrage war bisher der schnellste und sicherste Weg, um den Willen einer potenziellen Spendeperson zu erfahren. Dies sei – bei Vorliegen eines Eintrags – sowohl für das Spitalpersonal als auch die Familie eine grosse Erleichterung gewesen.

Doch bei Weiterbetrieb des Registers würde ein kleines Restrisiko verbleiben, erklärt Immer: «So haben wir uns nach stundenlangen Diskussionen schweren Herzens entschieden, das Register abzuschalten.»

Was nun in der Lücke ohne Organspenderegister geschieht

Der Abschaltungsentscheid kommt im Nachgang zu einer Datenpanne bei Swisstransplant, die Anfang Jahr für viel Aufruhr sorgte. Das SRF-Konsumentenmagazin «Kassensturz» machte publik, dass jede beliebige Person ohne ihr Wissen zur Organspende eingetragen werden könne, da es keine echte Überprüfung der Identität gebe. Es war ein kleiner Skandal, der Swisstransplant nur wenige Monate vor der Abstimmung über das neue Transplantationsgesetz ungelegen kam.

Trotzdem nahm die Stimmbevölkerung das Gesetz deutlich an. Und beschloss damit auch die Schaffung eines neuen, vom Bund betriebenen nationalen Organspenderegisters. Dieses soll aber erst 2024 in Kraft treten. Es stellt sich die Frage: Was geschieht in der Übergangszeit, in der es kein Organspenderegister gibt?

Abklärungen werden für die Spitäler komplizierter

Zunächst gilt es zu betonen: Die Widerspruchslösung, wie sie von der Stimmbevölkerung beschlossen wurde, tritt frühestens 2025 in Kraft. Also erst, nachdem es ein neues Register gibt. Niemand muss also seine Organe spenden, weil der Entscheid nicht ausserhalb des Registers festgehalten ist.

Trotzdem ist die Einstellung des Registers eine kleine Hiobsbotschaft. Noch im Mai hatte der Bund empfohlen, seinen Willen im Register von Swisstransplant festzuhalten. Denn dies sei der «einfachste und sicherste Weg», um den Willen im Ernstfall zu erfahren. Besonders die Arbeit der Spitäler wird ohne Organspenderegister also komplizierter.

Das sind die Alternativen zum Register

Bis das neue Register da ist, gibt es weiterhin die Möglichkeit für alle Personen, ihren Willen auf Spendekarten, in Patientenverfügungen oder im elektronischen Patientendossier festzuhalten. Diese Abklärungen sind für die Spitäler aber viel aufwendiger als eine Abfrage im Organspenderegister.

Dessen ist sich auch Swisstransplant bewusst. Wie Direktor Immer sagt, werde man nun alle 130'000 Personen mit einem Registereintrag kontaktieren – mit der Bitte, ihren Eintrag selbstständig zu löschen. Zudem werde man «zeitnah über Alternativen und Möglichkeiten informieren», um seinen Willen zu dokumentieren. Die Stiftung empfiehlt zusätzlich, den Entscheid den Angehörigen mitzuteilen.

Nach Datenpanne: Datenschützer stellt Ergebnisse vor

Angesichts der Register-Einstellung und ihrer Folgen verkommt eine andere Meldung fast zur Nebensache. Der eidgenössische Datenschützer (Edöb), Adrian Lobsiger, hat ebenfalls am Donnerstag die Ergebnisse seiner Untersuchung der Datenpanne beim Organspenderegister veröffentlicht.

Die Empfehlungen des eidgenössischen Datenschützers Adrian Lobsiger sind nach Einstellung des Registers nicht mehr relevant. Keystone

Eigentlich wäre vorgesehen gewesen, dass Swisstransplant-Register reduziert weiterlaufen zu lassen, bis ein neues Register da ist. So wären zwar weiterhin keine Neuregistrierungen möglich gewesen, aber die Spitäler hätten weiterhin Einsicht nehmen können in bestehende Einträge, schreibt der Edöb. Weiter war vorgesehen, dass bestehende Einträge nicht mehr geändert werden können. Nur eine Löschung wäre noch möglich gewesen.

Hier wäre bei Weiterbetrieb des Registers ein «Restrisiko» verblieben, stellte Lobsiger fest: Nämlich, dass Dritte unbefugt einen Eintrag hätten löschen können. Doch mit dem Einstellungs-Entscheid sei dieses Restrisiko «nicht mehr relevant», wie der Datenschützer selbst feststellt.