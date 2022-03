Tichanowskaja in Bern empfangen

Oppositionsführerin Nationalratspräsidentin Irène Kälin empfängt Swetlana Tichanowskaja Die weissrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja wurde am Mittwoch von Nationalratspräsident Irène Kälin empfangen. Sie begrüsste die Sanktionen gegen ihr Land. Aktualisiert 16.03.2022, 17.59 Uhr

Irène Kälin und Swetlana Tichanowskaja (l.) trafen sich am Mittwoch in Bern zu Gesprächen. Keystone

Thema des Treffens seien «der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle des offiziellen Belarus» gewesen, erklärte Nationalratspräsidentin Irène Kälin nach dem offiziellen Besuch der weissrussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in Bern vor den Medien. Kälin begrüsste dabei die Übernahme der EU-Sanktionen gegen die weissrussische Führung durch den Bundesrat.

Tichanowskaja bedankte sich in einer kurzen Rede für die Unterstützung der Schweiz bei der Freilassung der weissrussisch-schweizerischen Doppelbürgerin Natallia Hersche. Auch Tichanowskaja begrüsste, dass sich die Schweiz den Sanktionen gegen ihr Heimatland anschliesst. Sie forderte, dass die Schweiz weitere weissrussische Vermögen blockiert. So könne verhindert werden, dass diese für den Krieg verwendet werden, so Tichanowskaja. Auch solle sich die Schweiz um die Freilassung weiterer Gefangener bemühen.

Tichanowskaja war bereits im März 2021 im offiziellen Bern zu Gast, empfangen wurde sie vom damaligen Nationalratspräsidenten Andreas Aebi.