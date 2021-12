Omikron Pharmasuisse-Präsidentin: Testtermine für Silvester praktisch ausgebucht Wer sich vor der Silvesterparty testen lassen will, hat am besten schon vor Weihnachten einen Termin gebucht. Die Ressourcen seien knapp geworden, sagt Pharmasuisse-Präsidentin Martine Ruggli. 25.12.2021, 17.24 Uhr

Nächste Woche dürften die Testkapazitäten in den Apotheken knapp werden. (Symbolbild) Keystone

Es sei zu erwarten, dass es wegen der leichter übertragbaren Omikron-Variante über Weihnachten viele Ansteckungen geben werde. Wer nach dem Feiern Symptome feststelle, soll sich testen lassen. Nächste Woche sei deshalb mit langen Wartezeiten für Coronatests zu rechnen. Dies sagt Martine Ruggli, Präsidentin des Apothekerverbands Pharmasuisse, in einem schon am Samstag veröffentlichten Interview mit der Sonntagszeitung.

«Die Testtermine in Apotheken sind für Silvester praktisch ausgebucht», so Ruggli. Wo Tests ohne Termin angeboten werden, heisst es Schlange stehen. In Genf habe es schon vor Weihnachten Wartezeiten von bis zu einer Stunde gegeben, so Ruggli. Bei PCR-Tests komme hinzu, dass einige Labors über die Feiertage geschlossen seien.

Die Branche kämpfe ausserdem mit Personalmangel. Die Nachfrage nach Tests sei gross, die Kundschaft oft ungeduldig. Wegen Omikron sei ausserdem mit zusätzlichen Krankheitfällen beim Personal zu rechnen. «Wenn sich der Personalmangel dadurch weiter zuspitzt, müssen einige Apotheken vielleicht schliessen.» (wap)