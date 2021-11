Omikron-Mutation Portugal und Kanada: Weitere Länder auf der Quarantäneliste Das Bundesamt für Gesundheit hat aufgrund weiterer Fälle der Omikron-Variante seine Quarantäneliste erweitert. Neu sind unter anderem Portugal und Kanada vertreten. 29.11.2021, 19.35 Uhr

In Holland werden möglicherweise mit Omikron infizierte Fluggäste aus Südamerika am Sonntag direkt mit Ambulanzen in Quarantäne gefahren. Keystone

Wer aus einem Gebiet in die Schweiz einreist, in dem die neue Corona-Variante Omikron bestätigt wurde oder möglicherweise vorkommt, muss einen negativen Covid-Test vorlegen und für zehn Tage in Quarantäne. Grundsätzlich gilt für diese Gebiete zudem ein Einreisestopp mit Ausnahme von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern sowie Personen, die hierzulande eine Aufenthaltsgenehmigung haben.