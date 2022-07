Omikron Infektiologe Huldrych Günthard fordert einen Covid-Krisenstab In einem Interview mit dem Sonntagsblick übt der Zürcher Infektiologe Huldrych Günthard Kritik am Bundesamt für Gesundheit. Dieses müsse jetzt einen Krisenstab zusammenstellen, fordert er. 17.07.2022, 09.21 Uhr

Fordert vom BAG mehr Engagement: Für Huldrych Günthard ist die Pandemie noch nicht vorbei. liz

«Wir müssen akzeptieren, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist», sagt Huldrych Günthard vom Universitätsspital Zürich im Interview mit dem Sonntagsblick. Die Sommerwelle habe «extrem Fahrt aufgenommen» und werde in zwei bis vier Wochen die Spitze erreichen. Zwar gebe es die typischen Lungenentzündungen, die zu Beginn der Pandemie aufgetreten seien, nur noch selten, und in Ländern wie Portugal und Südafrika habe die Sommerwelle auch nicht zu einem Anstieg der schweren Fälle geführt, so Günthard. Dennoch befürchtet er «Verunsicherung und Verharmlosung der Infektion» in der Bevölkerung.