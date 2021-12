Oberste Lehrerin fordert mehr Tests

Omikron «Fernunterricht nur im alleräussersten Fall»: Oberste Lehrerin will mehr Tests Trotz der anhaltenden Ungewissheit über die Auswirkungen der Omikron-Variante ist am Montag in vielen Kantonen Schulbeginn. Die Lehrerschaft wünscht sich, dass der Bund übernimmt. 30.12.2021, 07.23 Uhr

Dagmar Rösler ist Präsidentin des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Keystone

Nur wenige Kantone hätten den Schulstart verschoben, um vorgängig Tests durchzuführen und so sicherzustellen, dass keine infizierten Kinder in die Klassen kommen. Dies sagte Dagmar Rösler, Präsidentin des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, in einem am Donnerstag gesendeten Interview mit Radio SRF. Ihr Verband fordere seit Beginn der Pandemie ein einheitliches Testregime und habe diese Forderung Mitte Dezember noch einmal bekräftigt, sagte Rösler. Es brauche nun dringend eine Koordination auf Bundesebene.